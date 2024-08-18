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Под Петербургом упал самолет

Судно перевернулось во время посадки. В Ломоносовском районе Ленинградской области упал самолет. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, ЧП произошло в деревне Гостилицы из-за неблагоприятных погодных условий.

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