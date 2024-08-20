МИД Афганистана ответил на острую риторику Пакистана о терактах

Угроза крупного террористического акта исходит из Пакистана, заявил официальный представитель министерства иностранных дел в правительстве Афганистана Хафиз Зия Ахмад 20 августа на своей странице в соцсети X.
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