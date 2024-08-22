Вертолет с медиками и спасателями задействовали для помощи туристам на Камчатке

На Камчатке двум туристам понадобилась помощь врачей и спасателей. У путешественников на тяжелых многодневных маршрутах возникли проблемы со здоровьем, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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