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Вертолет с медиками и спасателями задействовали для помощи туристам на Камчатке

Вертолет с медиками и спасателями задействовали для помощи туристам на Камчатке

На Камчатке двум туристам понадобилась помощь врачей и спасателей. У путешественников на тяжелых многодневных маршрутах возникли проблемы со здоровьем, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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