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Какие семь простых привычек помогут обмануть наследственность и продлить жизнь

Какие семь простых привычек помогут обмануть наследственность и продлить жизнь

На пути к долголетию ключевую роль играет не только генетика, но и образ жизни. Учёные утверждают, что можно значительно снизить риски, заложенные наследственностью, и продлить активную жизнь, следуя нескольким простым привычкам.

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