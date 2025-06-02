Навроцкий победил во втором туре выборов президента Польши

Во втором туре президентских выборов в Польше победу одержал кандидат от оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, набравший поддержку 50,89% избирателей согласно итоговым результатам подсчета всех бюллетеней, обнародованных государственной избирательной комиссией страны и подтвержденных телеканалом TVP Info.