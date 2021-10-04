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К сожалению, в этой истории, действительно оказался только один Мужчина. - Отец девочки

К сожалению, в этой истории, действительно оказался только один Мужчина. - Отец девочки

Вернемся к событиям со стрельбой возле школы в Москве: Разбираться с десятиклассницей приехали взрослые парни других учениц.

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Татьяна
Жители Кавказа настолько обнаглели, никто им не указ.Попробуй русский так себя вести у них в Республиках, затопчут сразу. У нас соседями стали дагестанцы, задолбали своими танцами в любое время, стрельбой. Полиция не принимает мер, нельзя трогать малые народы, им надо культурно объяснять, что так вести себя не надо.
Владислав Владислав
Вы уверены, что жители именно Дагестана так себя ведут ? Или путаете с азербайджанцами, грузинами, армянами ? Так многие ошибаются. Старейшины Дагестана за такое поведение молодежи могут и голову оторвать в прямом смысле, так как это позорит Дагестанцев.
Андрей Балашов
Ой ли? Ворон ворону глаз не выклюет... Потому они сюда и едут что здесь ВСЕ можно... И законы шариата не соблюдать и местных посылать. А как что так сразу вспоминают и мат и шариат... Чеченцы тоже себя ведут развязано и им все по барабану: и честь народа и окрики Кадырова...
Walery
Не надо говорить то, чего не знаете. Старейшины поступят и решат так, как всем в ауле удобно будет. И головы там никому не отрывает, не глупите. Одобряю действия Рамзана Кадырова по отношению своих невоспитанных - приспускают им штаны и заставляют мести улицу... Любой беспредельщик перевоспитывается моментально.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
В Дагестане да, старейшины голову оторвут, но вне республики "МОЖНО ВСЕ!", причем именно с друзьями. По одному у них "смелость" пропадает.
Владислав Владислав
Вы ошибаетесь. Старейшины Чеченской республики и Республики Дагестан отслеживают поведение молодежи вне республики (особенно в последние годы) и наказание прилетает молодежи очень серьезное.
Владислав Владислав
Говорю то, что знаю и с чем сталкивался. Не отрывают ... Ну-ну ... Смотря за что, конечно. За подготовку теракта, могут и оторвать.
Владислав Владислав
Опять повторяю не надо путать жителей и Кавказа и азербайджанцев, армян и грузин, недавно приехавших в Россию. Для жителей Кавказа Россия - Родина. Для вторых - место пребывания чаще всего. Чеченцы ведут себя вежливо и спокойно. Периодически работаю с ребятами из Дагестана и из Чечни.
ГусЕна
Сейчас армяшки обнаглели-злятся, что Россия Карабах отдала азербаджанцам.
Walery
Правда здесь только одна - на разборку с девочкой прикатило четыре нацмена..! В это я верю и другого никогда не встречал - всегда они толпой нападают, но если получают результативный ответ сразу находятся женщины их национальности, которые будут яро лжесвидетельствовать. Отец девочки поступил верно - никого не тронул и им не позволил тронуть себя. Вообще с национальными меньшинствами надо что-то делать. Обязывать сдавать экзамены по обществоведению, что ли. Если не сдал такой экзамен, то покидать свою республику такие не имеет право. Только так, а как иначе? Например таджик приводит жену в больницу и далее избивает врача за нарушения норм Корана... Надо проверять - знает ли он Коран и угодны ли его действия-поведение Всевышнему. Если объяснить не может - срочно его лес пилить. Только так. А как они у себя в республиках сегодня морально разложились... и тем не менее считаются верующими. Как так - банальное мракобесие выдается за святую веру? Очевидно приходит время ввести некие нормы на пересечения как границ так и административных регионов.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Веры нет, естьтолько лицемерие.
Андрей Балашов
Гнать это черножопье в их родные аулы! Откупятся сволочи!
Андрей Балашов
Блин, трое "мужиков"на одну девчонку!
Александр Горбунов
Так то же не мужики, то джигиты.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Так было всегда и в тех же Кавказских,Закавказских и Среднеазиатских республиках. По отношению к русским они всегда вели себя именно так.Но ведь наши российские парни (мужчины) в большинстве своем тоже проходят мимо,делая вид,что ничего не видят. Сволочи всегда объединяются.
ГусЕна
Это ключевое!!! Серноопые ЗНАЮТ, сто русские пройдут мимо.
Сергей
А старшеклассников позорить не надо... Один заступился- его и задержали. Сейчас судить будут срок может и не дадут, а может и дадут. 282 УК РФ- статья серьёзная. Тем более малолетняя шлюшка показания даёт почише чем своему джигиту, а так такие же зверькодавалки присоединятся, кранты мужику.
Сергей Васильев
Чего ж так мрачно то ?? "А старшеклассников позорить не надо... " = конечно..., чего педиков (коих к сожалению уже большинство) позорить, их нужно в качестве "девочек" эти м джигитам и отдать. Если мужика будут как то пытаться обвинять = много кто из нас вступиться...., а люди разные, знаете ли...., и не случилось бы так что джигитам этим придется отрабатывать по "другой статье" , другим местом и в другом месте..., = пусть об этом думают пока на свободе ходят. Если с моей дочерью подобное бы случилось = дурки между бровей у них всех бы уже были.
Walery
Не надо так... Вы не "вступались" еще ни разу, это очевидно. Но когда именно Вас обвинят в превышении - взвоете!
Alex Немо
Мужик защитил свою дочь и тут никаких вопросов быть не может. А вот многие ли посмотрели видео в конце статьи. Вот тут и возникают вопросы. Что с людьми в России то стало? В штатах в подобной ситуации может никто вмешиваться не станет, но ментов вызовет 9 из 10 человек и дождутся их приезда.
Виктор Борисов
Дальше будет еще хуже..............
ГусЕна
Пока бкдешь сопеть в две дырки.
Геннадий Исаков
Потому что раньше было советское воспитание, воспитание достойных и порядочных граждан, мужчин и женщин. Сейчас воспитание бесполых и равнодушных эгоистов, озабоченных только деньгами и развлечениями.
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Хватит "ЩЕГОЛЯТЬ" советским воспитанием и дружбой народов.Не было ее. В г.Очамчира Пограничный отряд морских пограничников. 80-е годы. Между частью и жилым городком около одного км. Возвращались из клуба вечером семьи пограничников. Местные затеяли драку, одному мичману выбили (удалили впоследствии) глаз, жена и теща звали на помощь, кричали,но офицеры и мичманы проходили трусливо мимо.И это не единственная история.Кто там не жил, тот не знает.
testorr
Думаю этим не закончится, Диаспора скажет ссыкунам - вы обосрались - исправляйте, или весь ваш род будет трусами((((( И они исправятся...
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
Ой ли!!!! Какая наивность!.Нормальные люди работают, а не отираются по дворам и не кучкуются.
testorr
На кавказе молодые люди могут иметь секс либо со вдовой, либо с козой - других вариантов нет, так что русские девушки - бля.и, помните, когда молодой не женатый мужчина с кавказа вас трахает - скорее всего он представляет перед собой козу)
Владислав Владислав
В Грозном повторите свою речь ?
ЛЮДМИЛА ХРАМОВА
В какой то степени это правда. Русским девочкам тоже надо вдолбить мамам, памам, бабушкам, дедушкам, в школе, ВУЗе, ЧТО НАДО ИМЕТЬ ЧЕСТЬ И БЕРЕЧЬ ЕЕ СМОЛОДУ.
Ина
После просмотра видео осталось ощущение безысходности.... Видимо, всем женщинам и девушкам необходимо учиться стоять за себя.
Лебедев Андрей Юрьевич
Чурбанов мочить .

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