К сожалению, в этой истории, действительно оказался только один Мужчина. - Отец девочки

Любопытно, однакоПолитикаК сожалению, в этой истории, действительно оказался только один Мужчина. - Отец девочки Вернемся к событиям со стрельбой возле школы в Москве: Разбираться с десятиклассницей приехали взрослые парни других учениц.Вернуться к статье319НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТТатьянаЖители Кавказа настолько обнаглели, никто им не указ.Попробуй русский так себя вести у них в Республиках, затопчут сразу. У нас соседями стали дагестанцы, задолбали своими танцами в любое время, стрельбой. Полиция не принимает мер, нельзя трогать малые народы, им надо культурно объяснять, что так вести себя не надо.Владислав ВладиславВы уверены, что жители именно Дагестана так себя ведут ? Или путаете с азербайджанцами, грузинами, армянами ? Так многие ошибаются. Старейшины Дагестана за такое поведение молодежи могут и голову оторвать в прямом смысле, так как это позорит Дагестанцев.Андрей БалашовОй ли? Ворон ворону глаз не выклюет... Потому они сюда и едут что здесь ВСЕ можно... И законы шариата не соблюдать и местных посылать. А как что так сразу вспоминают и мат и шариат... Чеченцы тоже себя ведут развязано и им все по барабану: и честь народа и окрики Кадырова...WWaleryНе надо говорить то, чего не знаете. Старейшины поступят и решат так, как всем в ауле удобно будет. И головы там никому не отрывает, не глупите. Одобряю действия Рамзана Кадырова по отношению своих невоспитанных - приспускают им штаны и заставляют мести улицу... Любой беспредельщик перевоспитывается моментально.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАВ Дагестане да, старейшины голову оторвут, но вне республики "МОЖНО ВСЕ!", причем именно с друзьями. По одному у них "смелость" пропадает.Владислав ВладиславВы ошибаетесь. Старейшины Чеченской республики и Республики Дагестан отслеживают поведение молодежи вне республики (особенно в последние годы) и наказание прилетает молодежи очень серьезное.Владислав ВладиславГоворю то, что знаю и с чем сталкивался. Не отрывают ... Ну-ну ... Смотря за что, конечно. За подготовку теракта, могут и оторвать.Владислав ВладиславОпять повторяю не надо путать жителей и Кавказа и азербайджанцев, армян и грузин, недавно приехавших в Россию. Для жителей Кавказа Россия - Родина. Для вторых - место пребывания чаще всего. Чеченцы ведут себя вежливо и спокойно. Периодически работаю с ребятами из Дагестана и из Чечни.ГусЕнаСейчас армяшки обнаглели-злятся, что Россия Карабах отдала азербаджанцам.WWaleryПравда здесь только одна - на разборку с девочкой прикатило четыре нацмена..! В это я верю и другого никогда не встречал - всегда они толпой нападают, но если получают результативный ответ сразу находятся женщины их национальности, которые будут яро лжесвидетельствовать. Отец девочки поступил верно - никого не тронул и им не позволил тронуть себя. Вообще с национальными меньшинствами надо что-то делать. Обязывать сдавать экзамены по обществоведению, что ли. Если не сдал такой экзамен, то покидать свою республику такие не имеет право. Только так, а как иначе? Например таджик приводит жену в больницу и далее избивает врача за нарушения норм Корана... Надо проверять - знает ли он Коран и угодны ли его действия-поведение Всевышнему. Если объяснить не может - срочно его лес пилить. Только так. А как они у себя в республиках сегодня морально разложились... и тем не менее считаются верующими. Как так - банальное мракобесие выдается за святую веру? Очевидно приходит время ввести некие нормы на пересечения как границ так и административных регионов.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАВеры нет, естьтолько лицемерие.Андрей БалашовГнать это черножопье в их родные аулы! Откупятся сволочи!Андрей БалашовБлин, трое "мужиков"на одну девчонку!Александр ГорбуновТак то же не мужики, то джигиты.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАТак было всегда и в тех же Кавказских,Закавказских и Среднеазиатских республиках. По отношению к русским они всегда вели себя именно так.Но ведь наши российские парни (мужчины) в большинстве своем тоже проходят мимо,делая вид,что ничего не видят. Сволочи всегда объединяются.ГусЕнаЭто ключевое!!! Серноопые ЗНАЮТ, сто русские пройдут мимо.СергейА старшеклассников позорить не надо... Один заступился- его и задержали. Сейчас судить будут срок может и не дадут, а может и дадут. 282 УК РФ- статья серьёзная. Тем более малолетняя шлюшка показания даёт почише чем своему джигиту, а так такие же зверькодавалки присоединятся, кранты мужику.Сергей ВасильевЧего ж так мрачно то ?? "А старшеклассников позорить не надо... " = конечно..., чего педиков (коих к сожалению уже большинство) позорить, их нужно в качестве "девочек" эти м джигитам и отдать. Если мужика будут как то пытаться обвинять = много кто из нас вступиться...., а люди разные, знаете ли...., и не случилось бы так что джигитам этим придется отрабатывать по "другой статье" , другим местом и в другом месте..., = пусть об этом думают пока на свободе ходят. Если с моей дочерью подобное бы случилось = дурки между бровей у них всех бы уже были.WWaleryНе надо так... Вы не "вступались" еще ни разу, это очевидно. Но когда именно Вас обвинят в превышении - взвоете!Alex НемоМужик защитил свою дочь и тут никаких вопросов быть не может. А вот многие ли посмотрели видео в конце статьи. Вот тут и возникают вопросы. Что с людьми в России то стало? В штатах в подобной ситуации может никто вмешиваться не станет, но ментов вызовет 9 из 10 человек и дождутся их приезда.Виктор БорисовДальше будет еще хуже..............ГусЕнаПока бкдешь сопеть в две дырки.Геннадий ИсаковПотому что раньше было советское воспитание, воспитание достойных и порядочных граждан, мужчин и женщин. Сейчас воспитание бесполых и равнодушных эгоистов, озабоченных только деньгами и развлечениями.ЛЮДМИЛА ХРАМОВАХватит "ЩЕГОЛЯТЬ" советским воспитанием и дружбой народов.Не было ее. В г.Очамчира Пограничный отряд морских пограничников. 80-е годы. Между частью и жилым городком около одного км. Возвращались из клуба вечером семьи пограничников. Местные затеяли драку, одному мичману выбили (удалили впоследствии) глаз, жена и теща звали на помощь, кричали,но офицеры и мичманы проходили трусливо мимо.И это не единственная история.Кто там не жил, тот не знает.TtestorrДумаю этим не закончится, Диаспора скажет ссыкунам - вы обосрались - исправляйте, или весь ваш род будет трусами((((( И они исправятся...ЛЮДМИЛА ХРАМОВАОй ли!!!! Какая наивность!.Нормальные люди работают, а не отираются по дворам и не кучкуются.TtestorrНа кавказе молодые люди могут иметь секс либо со вдовой, либо с козой - других вариантов нет, так что русские девушки - бля.и, помните, когда молодой не женатый мужчина с кавказа вас трахает - скорее всего он представляет перед собой козу)Владислав ВладиславВ Грозном повторите свою речь ?ЛЮДМИЛА ХРАМОВАВ какой то степени это правда. Русским девочкам тоже надо вдолбить мамам, памам, бабушкам, дедушкам, в школе, ВУЗе, ЧТО НАДО ИМЕТЬ ЧЕСТЬ И БЕРЕЧЬ ЕЕ СМОЛОДУ.ИнаПосле просмотра видео осталось ощущение безысходности.... Видимо, всем женщинам и девушкам необходимо учиться стоять за себя.Лебедев Андрей ЮрьевичЧурбанов мочить .Комментировать
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