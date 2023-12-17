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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Екатерина Носкова: «Мне будто не хватает соревновательной практики. Надеюсь, что с каждым стартом буду набирать форму»

На этапе Кубка Содружества, который проходит у Уфе, спортсменка 13‑е место в спринте и 8-е – в гонке преследования.

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