Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий
    Просите больше, всё равно на хер пошлют! Тринадцатую пенсию уже заплатили! Прям так и сказали- хер вам от нашей власт...Объявлено о новой...
  • Алексей Андреевич
    отличноНовейшая дизельна...
  • Россиянин
    Популисты.😁Выплаты в 25 тыся...

Начальник белгородской Госавтоинспекции исполнил новогоднее желание пятилетнего Егора

Начальник белгородской Госавтоинспекции исполнил новогоднее желание пятилетнего Егора

Письмо Егора – пятилетнего воспитанника Белгородского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних - оказалось в числе других на новогодней «Ёлке желаний», установленной в рамках региональной акции «Теплым словом – добрым делом».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх