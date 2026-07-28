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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Кими Антонелли: «Мне предстоит пройти долгий путь, прежде чем достичь уровня Ферстаппена и Норриса»

Пилот « Мерседеса » поделился мнением о своих результатах в первой половине сезона-2026. На данный момент итальянец возглавляет личный зачет с отрывом в 50 очков от второго места.

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