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Военное обозрение

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Штык, пуля и манёвр: как Суворов управлял дистанцией боя

Штык, пуля и манёвр: как Суворов управлял дистанцией боя

Знаменитое «пуля — дура, штык — молодец» давно превратили в лозунг штыковой одержимости, тогда как за ним стояла точная тактическая система Суворова, где огонь открывал бой, скорость и глазомер выбирали точку удара, а штык лишь закреплял добытое.

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