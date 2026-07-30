Штык, пуля и манёвр: как Суворов управлял дистанцией боя

Знаменитое «пуля — дура, штык — молодец» давно превратили в лозунг штыковой одержимости, тогда как за ним стояла точная тактическая система Суворова, где огонь открывал бой, скорость и глазомер выбирали точку удара, а штык лишь закреплял добытое.