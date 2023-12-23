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Украинский рэпер Потап ищет всевозможные пути в Россию

Украинский рэпер Потап ищет всевозможные пути в Россию

После того, как Алексей Потапенко, известный как Потап, начал активно критиковать Россию и ее знаменитостей, утверждая, что они молчат только из страха, он теперь ищет способы вернуться в страну, которую оскорблял.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Не надо искать пути в Россию, оставайтесь там где вам было хорошо!!!!
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11 час.
НМ
Наталия Москаленко
Где родился, там и пригодился!
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11 час.
РМ
Раиса Мелькумова
А зачем нам такой мусор? От своих очиститься бы…
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2 час.

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