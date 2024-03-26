Польза одуванчика для здоровья

В природе одуванчик можно встретить повсеместно, это частый непрошенный гость садов и огородов. Его семена, снабженные летучим пушистым хохолком, довольно легко рассеиваются ветром, одуванчик быстро завоевывает близлежащие территории, занимая каждый свободный участок земли, поэтому это растение так не любят садоводы.
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