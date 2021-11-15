Она билась в кровь со сторонниками вакцинации и умерла... от коронавируса

Александр Максимов

Жаль ,что умерла . Она защищала наши прова ! Я не против прививок ,я против принудительной вакцинации! Кто хочет пусть прививается ! Так как болеют и привитые и не привитые . Я переболел и не понял что болел , только через почти восемь месяцев кровь сдал ,по анализу крови выяснилось что мы ,я был не один нас было 60 человек переболели ковидом и у нас антитела . А моя двоюрная сестра привилась и через 2 месяца заболела ковидом ,хорошо что выжила ! Но она привитая болела очень тяжело ,а я не привитый не знал что болел ! Должен быть выбор !