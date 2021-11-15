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Она билась в кровь со сторонниками вакцинации и умерла... от коронавируса

Она билась в кровь со сторонниками вакцинации и умерла... от коронавируса

Даже и добавить к этой новости нечего - В Подмосковье скончалась блогер Клава Белова (правозащитница Анастасия Метельская).

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Комментарии
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Александр Максимов
Жаль ,что умерла . Она защищала наши прова ! Я не против прививок ,я против принудительной вакцинации! Кто хочет пусть прививается ! Так как болеют и привитые и не привитые . Я переболел и не понял что болел , только через почти восемь месяцев кровь сдал ,по анализу крови выяснилось что мы ,я был не один нас было 60 человек переболели ковидом и у нас антитела . А моя двоюрная сестра привилась и через 2 месяца заболела ковидом ,хорошо что выжила ! Но она привитая болела очень тяжело ,а я не привитый не знал что болел ! Должен быть выбор !
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8 час.
ГусЕна
Александр Максимов
Жаль ,что умерла . Она защищала наши прова ! Я не против прививок ,я против принудительной вакцинации! Кто хочет пусть прививается ! Так как болеют и привитые и не привитые . Я переболел и не понял что болел , только через почти восемь месяцев кровь сдал ,по анализу крови выяснилось что мы ,я был не один нас было 60 человек переболели ковидом и у нас антитела . А моя двоюрная сестра привилась и через 2 месяца заболела ковидом ,хорошо что выжила ! Но она привитая болела очень тяжело ,а я не привитый не знал что болел ! Должен быть выбор !
Таои прОва на погосте.
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1
6 час.
Андрей Аверков
Ленин был гений - помер, Сталин был гений - помер... и мне что то нездоровится...)
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3 час.

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