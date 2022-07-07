Сериал "Зло" быстро продлили на четвертый сезон

Paramount одобрил четвертый сезон бывшей драмы CBS "Зло" Роберта и Мишель Кинг. Эта новость появилась всего через несколько недель после того, как третий сезон сериала с Катей Херберс и Майком Колтером в главных ролях запустился на платформе.
Paramount одобрил четвертый сезон бывшей драмы CBS "Зло" Роберта и Мишель Кинг. Эта новость появилась всего через несколько недель после того, как третий сезон сериала с Катей Херберс и Майком Колтером в главных ролях запустился на платформе.
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