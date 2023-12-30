На фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве можно поиграть в керлинг

Площадка находится на Школьной улице в Таганском районеПойти гулять и зависнуть на ледовом поле? Легко! В Таганском районе Москвы работает площадка фестиваля «Путешествие в Рождество», там можно посоревноваться в одном из самых экзотических видов спорта — керлинге.
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