Оскорблял власть на стенах домов и пытался сжечь военкомат. В Калужской области ФСБ задержала пособника СБУ

При попытке поджога военкомата в Калужской области по заданию украинских спецслужб задержан 22-летний россиянин, местный житель, который писал на стенах оскорбления в адрес представителей органов власти РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии