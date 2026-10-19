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Биатлонист Даниил Серохвостов рассказал, что ему пришлось сделать операцию по удалению гланд. Серохвостов и его супруга Виктория Метеля пропустили концовку прошлого сезона из-за проблем со здоровьем.