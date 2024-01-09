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Резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году

Резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали рост производства, в 2,5 раза превышающий показатель аналогичного периода предыдущего года.

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