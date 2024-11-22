Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется

сам подумай с одной тороны милосердие. с другой стороны днями в уборной уже никому они не причинят зла. некогда будет всю дорогу занято кричать будут.

Надежда

Пока мы не начнем воспитывать детей в любви к Родине и понимаю, что она значит для каждого из нас, мы не сможем быть уверенными в своем будущем. А для этого необходимо изменить в корне и систему образования, и сменить министерство культуры в полном составе, которое у нас превратилось в министерство абсолютного бескультурья настолько, что с экрана ТВ полным ходом идет пропаганда ЛГБТ, а из публичного дома2 20(!) лет выпускаются такие "звезды"-проститутки, как обузова, которая извращает мозги подрастающему поколению!(