Многие глобалитяне возопили: "А нас-то за что?". Тексты на обложках западных СМИ ожидаемы: "Кремль предупреждает: вы вступили в войну"; "Британия — подходящая цель для ракетного удара", "Британия и Франция будут твёрдо стоять против Путина", "Путин грозит мировой войной".
Путин продолжил «радовать» Запад: мы будем испытывать дальше, запас таких систем у нас имеется
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
сам подумай с одной тороны милосердие. с другой стороны днями в уборной уже никому они не причинят зла. некогда будет всю дорогу занято кричать будут.
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8 час.
Татьяна
Нужно Запад постоянно стегать Орешником, чтобы у них мозги через ж...пу на место встали.
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7 час.
Надежда
Пока мы не начнем воспитывать детей в любви к Родине и понимаю, что она значит для каждого из нас, мы не сможем быть уверенными в своем будущем. А для этого необходимо изменить в корне и систему образования, и сменить министерство культуры в полном составе, которое у нас превратилось в министерство абсолютного бескультурья настолько, что с экрана ТВ полным ходом идет пропаганда ЛГБТ, а из публичного дома2 20(!) лет выпускаются такие "звезды"-проститутки, как обузова, которая извращает мозги подрастающему поколению!(
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2 час.
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