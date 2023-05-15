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«Если он хочет выжить»: В США рассказали об ультиматуме Зеленскому

«Если он хочет выжить»: В США рассказали об ультиматуме Зеленскому

Президенту Украины Владимиру Зеленскому рано или поздно придется признать поражение в конфликте из-за давления со стороны Запада, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Godfrey Bloom Official.

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