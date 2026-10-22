Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с женой Антонеллой Рокуццо прилетел в Испанию, чтобы получить премию принцессы Астурийской в области спорта за 2026 год.
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