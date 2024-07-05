Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту горящей свалки в Курумканском районе

Власти начали проверку после жалоб жителей на горящую свалку в Курумканском районе. По словам представителей Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, целью проверки является оценка эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в сфере обращения с отходами, а также соблюдения экологических и санитарно-эпидемиологических норм.