Daily Storm

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Экономист РАН Гринберг призвал россиян не бояться введения продуктовых карточек

Экономист РАН Гринберг призвал россиян не бояться введения продуктовых карточек

Он отметил, что такая мера социальной поддержки применяется во многих странахРост цен на продукты в России может привести к тому, что власти либо начнут субсидировать производство продовольствия, либо введут продуктовые карточки для малоимущих.

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