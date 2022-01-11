Экономист РАН Гринберг призвал россиян не бояться введения продуктовых карточек

Он отметил, что такая мера социальной поддержки применяется во многих странахРост цен на продукты в России может привести к тому, что власти либо начнут субсидировать производство продовольствия, либо введут продуктовые карточки для малоимущих.
Он отметил, что такая мера социальной поддержки применяется во многих странахРост цен на продукты в России может привести к тому, что власти либо начнут субсидировать производство продовольствия, либо введут продуктовые карточки для малоимущих.
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