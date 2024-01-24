В порту Петербурга изъяли 1,2 тонны кокаина на 13 млрд рублей

Таможенники вместе с сотрудниками ФСБ обнаружили и изъяли в Большом порту Санкт-Петербурга партию кокаина, объем которой составил более 1,2 т, а приблизительная стоимость на черном рынке – свыше 13 млрд руб.
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