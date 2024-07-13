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Беспилотник MQ-9 Reaper западной коалиции вновь опасно приблизился к Су-35 ВКС РФ в Сирии

Беспилотник MQ-9 Reaper западной коалиции вновь опасно приблизился к Су-35 ВКС РФ в Сирии

Американский беспилотный летательный аппарат возглавляемой США западной военной коалиции на Ближнем Востоке в очередной раз опасно приблизился к российскому истребителю Су-35 в небе над Сирийской Арабской Республикой (САР).

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