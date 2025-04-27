Моди о Кашмире: Террористы стремятся разрушить мир и стабильность региона

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в радиообращении заявил о новых угрозах терроризма в Кашмире. Он выразил решимость наказать организаторов и подчеркнул, что нападение 22 апреля, унесшее жизни 27 туристов, оставило глубокую боль.
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