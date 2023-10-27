На Украине сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Николаевской области

Объект инфраструктуры на юге Украины поврежден в результате взрыва. Об этом сообщила 27 октября представитель оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.
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