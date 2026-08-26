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Дабл-дабл Пейдж Бекерс (22+11) помог «Далласу» выйти в плей-офф впервые с 2023 года

« Даллас » обыграл «Портленд» в рамках женской НБА (96:78) и вышел в плей-офф впервые с 2023 года. Защитник Пейдж Бекерс оформила дабл-дабл.

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