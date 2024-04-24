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В Новосибирске суд оштрафовал бар за пропаганду нетрадиционных отношений

В Новосибирске суд оштрафовал бар за пропаганду нетрадиционных отношений

Один из баров Новосибирска привлечен к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление судебного департамента.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
А зачем они в соцсетях-то палились, в меню писать надо было, что единственное блюдо - &quot;Голубая устрица&quot;. Или как в Штатах, во времена  сухого закона, при входе спрашивать: &quot;Вы джентльмен?&quot; 🤣
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