В Новосибирске суд оштрафовал бар за пропаганду нетрадиционных отношений

Один из баров Новосибирска привлечен к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление судебного департамента.
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