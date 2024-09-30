Между «Роскосмосом» и NASA начались разногласия

Предположительно, из-за утечки на российском сегменте МКС Между NASA и «Роскосмосом» возникли разногласия из-за утечки на российском сегменте МКС, говорится в отчете генерального инспектора NASA Джорджа Скотта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии