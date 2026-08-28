10 ошибок, которые я больше не повторяю в разгар дачного сезона

Осень для меня всегда была временем своеобразной ревизии. Когда последние корнеплоды убраны, грядки постепенно пустеют, а воздух становится по-особенному прозрачным, приходит момент честно взглянуть на прошедший сезон.
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