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МОСИНФОРМ

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Московские велогонщики выиграли 13 медалей чемпионата России по спорту ОДА

Московские велогонщики выиграли 13 медалей чемпионата России по спорту ОДА

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по велоспорту завоевали 13 наград на чемпионате России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА).

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