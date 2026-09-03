Тело убитой женщины спустя две недели нашли в водоёме Знаменского округа

Происшествия, 39 минут назад Фото: СУ СК РФ по Тамбовской области Читайте также: Тамбовчанку приговорили к семи годам колонии за организацию борделя и похищение девушки (сегодня, 15:24) ПВО сбила беспилотник рядом со школой над Бокино (вчера, 14:26) В Котовске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины (вчера, 11:08) В расправе подозревают 53-летнего сожителя погибшей.