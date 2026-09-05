Профессор Адамацки открыл уникальный язык электрических сигналов грибов

Британский профессор Эндрю Адамацки из Университета Западной Англии обнаружил, что грибы способны обмениваться электрическими сигналами, наподобие человеческого языка.
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