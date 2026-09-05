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Царьград

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Профессор Адамацки открыл уникальный язык электрических сигналов грибов

Профессор Адамацки открыл уникальный язык электрических сигналов грибов

Британский профессор Эндрю Адамацки из Университета Западной Англии обнаружил, что грибы способны обмениваться электрическими сигналами, наподобие человеческого языка.

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