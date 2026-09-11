В Гостомеле всю ночь горел и взрывался склад с боеприпасами, пожар сняли на видео

Российские военные продолжают вычислять и уничтожать склады с боеприпасами, которые противник оборудует в окрестностях Киева.
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Обычных граждан жалко..Но они сами наскакали к себе всё это...Радуясь майдану и ЗЕ в презиках.....Думать так и не научились...А ведь ещё при первом майдане всё было ясно куда катится это псевдообразование..ОКРАИНА РОССИИ...