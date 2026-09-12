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Ротенберг назвал футболиста, который заслуживает получить «Золотой мяч»

Ротенберг назвал футболиста, который заслуживает получить «Золотой мяч»

Главный тренер «России 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг назвал футболиста, который заслуживает получить «Золотой мяч».

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