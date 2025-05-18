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Пронедра

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Коррупционный рай в Киеве: как торговцы оружием обманули Украину почти на $800 млн

Коррупционный рай в Киеве: как торговцы оружием обманули Украину почти на $800 млн

Коррупционный рай в Киеве: как торговцы оружием обманули Украину почти на 0 млн Ирина ВальковаУкраина, оказавшаяся в центре масштабного военного конфликта, столкнулась не только с внешними вызовами, но и с серьезными внутренними проблемами, связанными с коррупцией и мошенничеством в сфере закупок оружия.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Кто не знает укропов? Укропов знают все. Они первые свои карманы греют. Ну а уж врать изворачиваться и наглеть - их учить не надо  - сами кого хочешь научат.  Только французики могут фору дать - мистрали помним!
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