Тягун и волны до 7 метров: синоптики предупредили об опасности жителей Краснодарского края

Тягун и волны до 7 метров: синоптики предупредили об опасности жителей Краснодарского краяСиноптики предупредили жителей Краснодарского края, что в нескольких районах региона ожидаются опасные погодные явления.
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