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РИА Новый день

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«Мамкин протест успеха не имел»: политолог прокомментировал итоги выборов

«Мамкин протест успеха не имел»: политолог прокомментировал итоги выборов

На выборах в заксо в Свердловской области , по предварительным данным, лидирует «Единая Россия». За ней следует КПРФ, а третье место впервые занимает партия «Новые люди».

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