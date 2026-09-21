«Мамкин протест успеха не имел»: политолог прокомментировал итоги выборов

На выборах в заксо в Свердловской области , по предварительным данным, лидирует «Единая Россия». За ней следует КПРФ, а третье место впервые занимает партия «Новые люди».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ельцин-центр, «Пр...
- Кремль: вопрос те...
- ИЩ В Пироговском Уни...
Мамкины протестуны, вы где, слезками умываетесь?