Международные соревнования «Гран-при «Небесная грация» проходят в Минске

Международные соревнования «Гран-при «Небесная грация» в Минске уже в разгаре. Это международный турнир высочайшего уровня, который проходит по так называемым чистым правилам — для победы необходимы действительно уникальные способности.
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