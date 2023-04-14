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19FortyFive: Китай «поиграл мускулами» у берегов Тайваня, доведя до паники США

19FortyFive: Китай «поиграл мускулами» у берегов Тайваня, доведя до паники США

Китай напугал Соединенные Штаты недавними маневрами вблизи Тайваня. В строительстве морских судов Пекин оказался на два шага впереди Вашингтона, пишет американское издание 19FortyFive.

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