Украинский солдат: Чем дальше мы продвигаемся, тем сложнее становится это делать

В швейцарской прессе вышло интервью с украинским военнослужащим, который участвует в так называемом контрнаступлении на южном направлении.
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