Новый дневник разработчиков IL-2 Sturmovik: Korea рассказывает о поездах, локомотива...

Новый дневник разработчиков IL-2 Sturmovik: Korea рассказывает о поездах, локомотивах и вагонах1C Game Studios делится новостями о авиасимуляторе IL-2 Sturmovik: Korea, в котором внимание уделяется событиям не в воздушном пространстве.
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