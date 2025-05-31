Военный суд начнет процесс над вторгшейся в Курскую область датчанкой Йоргенсен

2-й Западный окружной военный суд в Москве 9 июня приступит к рассмотрению дела в отношении гражданки Дании Аннабель Йоргенсен, которую обвиняют в участии в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и вторжении на территорию Курской области.