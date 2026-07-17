Соединенные Штаты Америки: официальные лица сообщили, что железнодорожный маршрут Адирондак будет оставаться закрытым между Макмастер-роуд и шоссе 186 в Лейк-Клир, Харриетстаун, штат Нью-Йорк, до дальнейшего уведомления в ожидании завершения расследования крушения небольшого самолета возле регионального аэропорта Адирондак (SLK/KSLK), в результате которого 13 июля погибли три человека.
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