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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: официальные лица сообщили, что железнодорожный маршрут Адирондак будет...

Соединенные Штаты Америки: официальные лица сообщили, что железнодорожный маршрут Адирондак будет оставаться закрытым между Макмастер-роуд и шоссе 186 в Лейк-Клир, Харриетстаун, штат Нью-Йорк, до дальнейшего уведомления в ожидании завершения расследования крушения небольшого самолета возле регионального аэропорта Адирондак (SLK/KSLK), в результате которого 13 июля погибли три человека.

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