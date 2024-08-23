Ревнивого мужа за попытку убийства соперника будут судить в Черепаново

Обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство утвердили в Черепаново. По версии следствия, в июне этого года обвиняемый принял на грудь и пошел к своему знакомому на «мужской разговор».
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