Объявлены итоги заседания правительства Рязанской области, прошедшего 3 июня

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства, в ходе которого он обсудил с руководителями министерств и ведомств ряд значимых для региона тем, а также дал дополнительные порученияГубернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства, в ходе которого он обсудил с руководителями министерств и ведомств ряд значимых для региона тем, а также дал дополнительные поручения, касающиеся, в частности, благоустройства и уборки муниципальных образований, ремонта автодорог, социальных объектов, реализации проекта «Народный контроль».
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