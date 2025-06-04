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Объявлены итоги заседания правительства Рязанской области, прошедшего 3 июня

Объявлены итоги заседания правительства Рязанской области, прошедшего 3 июня

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства, в ходе которого он обсудил с руководителями министерств и ведомств ряд значимых для региона тем, а также дал дополнительные порученияГубернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства, в ходе которого он обсудил с руководителями министерств и ведомств ряд значимых для региона тем, а также дал дополнительные поручения, касающиеся, в частности, благоустройства и уборки муниципальных образований, ремонта автодорог, социальных объектов, реализации проекта «Народный контроль».

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