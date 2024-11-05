В Steam вышел новый экшен в духе Hades, но в мире богов хеви-метала В Steam состоялся ...

В Steam вышел новый экшен в духе Hades, но в мире богов хеви-металаВ Steam состоялся релиз экшена с элементами рогалика под названием Munch, который, по словам авторов, был вдохновлен такими играми, как Hades, Curse of the Dead Gods и Maneater.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)