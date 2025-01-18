Путин обсудил с Дедовым развитие НМИЦ эндокринологии

Президент РФ Владимир Путин обсудил развитие Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) эндокринологии с его руководителем, главным внештатным эндокринологом Минздрава, академиком РАН Иваном Дедовым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии