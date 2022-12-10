Назначенные Киевом власти: более 2,5 тыс. абонентов в Херсоне остались без света

Почти 2,6 тысячи абонентов в Херсоне в настоящий момент находятся без электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного украинской столицей начальника областной военной администрации Херсонской области Ярослава Янушевича.
Почти 2,6 тысячи абонентов в Херсоне в настоящий момент находятся без электроснабжения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на назначенного украинской столицей начальника областной военной администрации Херсонской области Ярослава Янушевича.
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